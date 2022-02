Local elections in Tamil Nadu LIVE Updates: तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं. विभिन्न मतदान केंद्रों पर आज सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही हैं. बता दें कि 21 निगमों, 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में एक ही चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं.12 हजार 607 सीटों के लिए आज हो रहे मतदान के लिए 57 हजार 778 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.Also Read - EPFO Latest Update: EPFO ने नवंबर 2021 में जोड़े 13.95 लाख ग्राहक, 8.28 लाख लोग पहली बार बने मेंबर

सबसे बड़ी बात ये है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 11 साल के अंतराल के बाद आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है. आज हो रहे चुनाव की मतगणना 22 फरवरी को होगी और नए चयनित सदस्य दो मार्च को कार्यभार संभालेंगे. निगम के महापौर व उप महापौर के लिए परोक्ष चुनाव तथा नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन चार मार्च को होगा.

तमिलनाडु में आज चुनाव 12,607 पदों के लिए हो रहे हैं जिसमें 1,374 निगम पार्षद, 3,843, नगरपालिका वार्ड सदस्य और 7,621 नगर पंचायत सदस्य शामिल हैं. यहां 57,778 उम्मीदवार में से 11,196 उम्मीदवार निगम पार्षद, 17,922 नगरपालिका वार्ड सदस्य और 28,660 नगर पंचायत वार्ड सदस्य के लिए मैदान में हैं. इनमें से कुल 218 उम्मीदवार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही निर्विरोध विजयी घोषित किए जा चुके हैं.

People queue up outside a polling booth in Coimbatore as they await their turn to cast vote for #TamilNadu Urban Local Body Elections.

Voting for the urban local body elections is being held in a single phase today, after a gap of 11 years. pic.twitter.com/LqJoW2U97T

— ANI (@ANI) February 19, 2022