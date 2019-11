नई दिल्लीः हैदराबाद के काचीगुडा स्टेशन पर एक लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर हो गई. इस घटना में अभी तक 10 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया है.

जानकारी के मुताबिक यह टक्कर एमएमटीएस (लोकल ट्रेन) और कोंगू एक्सप्रेस के बीच हुई. दोनों ट्रेनों के बीच इंटरसेक्शन पर टक्कर हो गई. साउथ सेंट्रल रेलवे के सीपीआरो ने बताया, एमएमटीएस प्लेटफॉ्र्म नंबर 2 पर थी और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी जबकि कोंगू एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर चार पर आ रही थी. इंटरसेक्शन में दोनों ट्रेनों की टक्कर हो गई.

Hyderabad: Two trains have collided at Kacheguda Railway Station. Rescue operations underway. #Telangana https://t.co/mQ87UDdGa4 pic.twitter.com/Vmkw2iUTsq

