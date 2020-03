नई दिल्‍ली: राष्‍ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग इलाके में पिछले 100 दिनों से चल रहे सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटा दिया गया. Coronavirus के मद्देजनर की गई दिल्‍ली पुलिस की कार्रवाई से शाहीनबाग इलाके के स्‍थानीय लोग इतने खुश हुए कि उन्‍होंने साउथ डीसीपी आरपी मीणा और अन्‍य पुलिसकर्मियों को फूल भेट किए.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने Coronavirus के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में पूरी लॉकाडाउन के बीच शाहीन बाग के धरना विरोध प्रदर्शन स्थल को साफ़ कर दिया गया.

Delhi: Locals gave flowers to DCP South RP Meena and other police personnel following the clearance of Shaheen Bagh protest site today. Delhi Police cleared the protest site, amid complete lockdown in the national capital, in wake of #Coronavirus . pic.twitter.com/MbEzz6p2Ll

दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि जब हम जामिया, शाहीन बाग और अन्य क्षेत्रों में आज विरोध स्थलों को खाली करवा रहे थे, तब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को हिरासत में लिया गया तो हमें थोड़ी कठिनाई का सामना किया. हालांकि, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया गया था.

While we were clearing the protest sites in Jamia, Shaheen Bagh&other areas today, some people have been arrested&detained as we faced a little difficulty. However, I am happy to tell that there was no resistance shown by people: Delhi Police Commissioner SN Shrivastava https://t.co/p9yHIyMnRj pic.twitter.com/Z26LaIZo8d

— ANI (@ANI) March 24, 2020