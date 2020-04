Lockdown 2.0: दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है. केवल जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन, पास दिखाकर ही एंट्री कर सकते हैं. Also Read - Alert: अब और भी खतरनाक हुआ कोरोना, नहीं दिख रहे लक्ष्ण, युवा हो रहे इसके सबसे ज्यादा शिकार

दरअसल, गाजियाबाद में 6 ऐसे लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है, जो दिल्ली किसी न किसी काम से गये थे. इसके बाद गाजियाबाद प्रशासन ने एपेडेमिक एक्ट के तहत आदेश जारी कर दिया है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है.

प्रशासन मान रहा है कि दिल्ली-गाजियाबाद के बीच आवागमन करने वाले लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने ये आदेश दिए हैं.

इस आदेश के बाद केवल आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाली गाड़ियां और बेहद जरूरी कारणों के चलते निकले वाहनों को छूट दी जाएगी.

वहीं, दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है.

Ghaziabad: Long queues of vehicles seen at Delhi-Ghaziabad border. Traffic movement between Delhi-Ghaziabad has been completely prohibited, only those rendering essential services and people holding valid passes are being allowed. #Coronavirus pic.twitter.com/n7CariAR4g

— ANI UP (@ANINewsUP) April 21, 2020