इन सुझावों पर बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के ज्यादातर लोग स्कूल-कॉलेज खोलने के पक्ष में सरकार नहीं है. हालांकि जो सुझाव उन्हें मिले हैं उस पर आज शाम बैठक की जाएगी.

Most people also said that hotels should stay closed however restaurants should be opened for take-away & home delivery. There is almost a consensus that barber shops, spas, saloons, cinema halls, & swimming pools should not open yet: Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/v9tUHDbEPD — ANI (@ANI) May 14, 2020

We have received a lot of suggestions from many market associations and most of them have said market & market complexes should be opened. They said they can be opened on odd-even basis, half shops one day & half shops another: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/3hJlCQdgiJ — ANI (@ANI) May 14, 2020

उन्होंने बताया कि सुझावों में अधिकतर लोगों ने होटल खोलने से मना किया है. रेस्तरां को होम डिलीवरी के लिए खोले जाने पर मिश्रित राय है. जबकि लोगों की इस बात पर आम सहमति है कि सैलून, स्पा, सिनेमा हॉल्स, जिम आदि को बंद ही रखा जाए.

A meeting between Lieutenant Governor & State Disaster Management Authority will be held at 4 pm today. The suggestions given by you all will be discussed at the meeting. To what extent should relaxations be given in Delhi, these suggestions will be sent to central govt: Delhi CM pic.twitter.com/lmaLSYJ9jQ — ANI (@ANI) May 14, 2020

लोगों ने ये सुझाव भी दिए हैं कि दिल्ली के बाजारों को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोल सकते हैं. कुछ दुकानें एक दिन और कुछ दुकानें अगले दिन खुलें.

इन सुझावों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.