नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के मुद्दे पर चर्चा की. इस दौरान पीएम ने राज्यों से लॉकडाउन को बढ़ाने ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन व कंटेनमेंट जोन साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों से योजना मांगी गई है. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से इस मुद्दे पर राय मांगी है. इस बाबत अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि मैं दिल्लीवासियों से उनके सुझाव जानना चाहता हूं. आप 17 मई के बाद क्या चाहते हैं. आप अपने सुझाव कल शाम तक 1031 नंबर पर दे सकते हैं, या फिर आप हमें मेल या व्हाट्सऐप भी कर सकते हैं. हैं. व्हाट्सऐप करने के लिए आप 8800007722 पर मैसेज कर सकते हैं. या फिर delhicm.suggestions@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं.

I want to ask the people of Delhi to send their suggestions on what they want post May17. You can send in your suggestions by 5pm tomorrow on the number 1031 , WhatsApp no. 8800007722 or e-mail at delhicm.suggestions@gmail.com: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/i10ilzzMTq

