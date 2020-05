Lockdown 4.0 In Delhi: लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली चल पड़ी है. सड़कों पर मंगलवार सुबह से ही कैब, बस, प्राइवेट वाहन दिखाई देना शुरू हो गए. Also Read - देश के 160 शहरों में ओला कैब शुरू, सिर्फ 2 लोगों के बैठने की होगी अनुमति, क्या आपको मिलेगा इसका फायदा

Delhi: According to Delhi Government guidelines for the fourth phase of COVID19 lockdown, no pillion riding is allowed; Visuals from near 11 Murti statue located at Sardar Patel Marg pic.twitter.com/KpzFRywb0q — ANI (@ANI) May 19, 2020

चाय की दुकानें खुल गईं. जिससे लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखी.

गाज़ीपुर फल-सब्जी मंडी की ओर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में लोग जाते दिखे. लॉकडाउन 4.0 के तहत मिली छूट में सब्जी या फल मंडी खुल रही हैं, ऐसे में सुबह-सुबह लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं.

Delhi: People arrive at wholesale fruit and vegetable market in Ghazipur, to make purchases amid the #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/NdxsxebBEm — ANI (@ANI) May 19, 2020

हम लोग भुखमरी की कगार पर थे।ऐसे में ऑटो में 1 और टैक्सी में 2 सवारी ले जाने का सरकार का ये फैसला वर्तमान में राहत का काम करेगा।मेरा सरकार से सवाल है कि अगर कोई एक ही परिवार से है जैसे पति-पत्नी, तो वो दो ऑटो क्यों करेंगे:ऑटो चालक,दिल्ली में नए दिशानिर्देशों के साथ ऑटो सेवाएं जारी pic.twitter.com/VM6of6Xgq1 — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2020

बता दें कि देश भर में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन है. इस दौरान नए नियमों के साथ लॉकडाउन का पालन करना होगा.

केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन्स जारी की गई थीं, उसके बाद दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार की शाम इनका ऐलान किया था. जिसके बाद आज यानी मंगलवार से दिल्ली फिर चल पड़ी है.