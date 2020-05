Lockdown 4.0 in Delhi Update: लॉकडाउन 4.0 शुरू होने के साथ दिल्ली में सोमवार से और भी आर्थिक गतिविधियां बहाल होने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी रेड जोन की श्रेणी से बाहर आ सकती है, जो इस समय पूरी तरह इस जोन में है. केंद्र द्वारा रविवार को राज्यों को अपने हिसाब से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने के अधिकार दिये जाने के बाद इस तरह की संभावना है. Also Read - 20 lakh crore Economic Package: मनरेगा को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सर्वाधिक आवंटन

लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम दिन रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियों में ढील के संबंध में विस्तृत योजना सोमवार को घोषित की जाएंगी. उन्होंने दावा किया कि केंद्र के लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जारी ताजा दिशानिर्देश काफी हद तक दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप हैं.

आज से देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है. दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि आप सरकार लॉकडाउन के अगले चरण में रियायतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी दिशानिर्देशों का पालन करेगी. इस कदम के साथ दिल्ली सरकार को केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप गतिविधियों की अनुमति देने के लिए और अधिकार मिल जाएंगे.

Government will prepare the detailed plan for Delhi based on the Centre’s guidelines and announce it tomorrow: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal https://t.co/8j3gI1UffF

— ANI (@ANI) May 17, 2020