भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को चार जिलों और राउरकेला शहर में 31 अगस्त तक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की. विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पी के जेना ने बताया कि गंजाम, खुर्दा, गजपति और कटक जिले और राउरकेला शहर में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा. हालांकि, उन्होंने बताया कि एक और दो अगस्त को दोपहर एक बजे से रात नौ बजे तक बंद लागू किया जाएगा और सुबह पांच बजे से एक बजे तक सामान्य गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. Also Read - Lockdown In UP: यूपी में लॉकडाउन के साथ-साथ धारा 144 लागू, 31 अगस्त तक के सभी प्रोग्राम हुए रद्द

राज्य सरकार ने अगस्त में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों में 31 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा और किसी को भी इन क्षेत्रों में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बता दें कि ओडिशा में भी कोरोना के मामलें बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं. Also Read - कोरोना संकट के बीच मनाई जा रही ईद-उल-अज़हा, दिल्‍ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई

फिलहाल राज्य में 19463 कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले हैं. वहीं यहां इलाज कर अबतक 19746 लोगों को ठीक किया जा चुका है. अबतक यहां 169 लोगों की मौत भी हो चुकी है. बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने व खत्म करने के फैसले लेने के अधिकार को राज्यों को सौंप दिया था. इस कारण काफी राज्यों में कई तरह के साप्ताहिक व नॉन साप्ताहिक लॉकडाउन देखने को मिल रहा है. Also Read - Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में सामने आए कोरोना के करीब 1200 नए मामले, 24 घंटे में 27 लोगों की हुई मौत