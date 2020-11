Lockdown Extension News: देश में में कोरोना (Covid-19) के कहर से अब तक 94 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख 37 हजार से ज्यादा की जान जा चुकी है. कोरोना (Coronavirus) के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं. कई राज्यों ने कन्टेन्मेंट जोन यानी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) समेत लॉकडाउन (Lockdown News) जैसे कड़े प्रतिबंध भी लागू किये हैं. Also Read - Covid-19 in India Updates: बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 30,548 केस, 435 लोगों की हुई मौत, जानें दिल्ली का हाल

Tamil Nadu govt extends COVID-19 related restrictions till Dec 30; UG final year classes to begin from Dec 7, Chennai's Marina Beach to reopen after Dec 14, gatherings to be allowed with 50% capacity of the facility or up to 200 people. Also Read - Lockdown News: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यहां फिर लगाया गया लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद...

— ANI (@ANI) November 30, 2020 Also Read - Lockdown Extension News: देश के इस राज्य में 30 नवंबर तक Lockdown, स्कूलों को लेकर हुआ यह फैसला