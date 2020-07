नई दिल्ली: देश में कोरोना (Coronavirus in India)अब खौफनाक गति से बढ़ रहा है. पिछले कई दिनों से रोजोना 25 हजार से अधिक नए मामले सामने आ रहे है. कोविड19 के बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन (Lockdown in India) लगा रही हैं. देश के पूर्वी भाग के तीन जिलों बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में लगभग पूर्ण लॉकडाउन लागू हैं. अब इस मामले में केंद्र सरकार ने तीनों ही राज्यों को लॉकडाउन( States Under Lockdown) को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके. Also Read - Gujarat Corona Update: गुजरात में एक दिन में संक्रमण के 919 नए मामले, संक्रमित लोगों की संख्या 45,000 के पार

Central government says to states focus on containment Zone Also Read - Coronavirus in Jharkhand: 24 घंटे में 221 और नए मामले, अजीम प्रेमजी फॉउनडेशन ने पीपीई किट और मास्क किए दान

बता दें कि बिहार में 20 हजार से अधिक कोरोना के मामले हैं जिसे देखते हुए सरकार ने जुलाई के अंत तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया है जबकि वहीं पश्चिम बंगाल में 19 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. वहीं असम में गत 28 जून से लॉकडाउन जारी जो कि 19 जून तक लगा रहेगा. Also Read - ‘प्रधानमंत्री मोदी के खोदे आर्थिक गड्ढे’ से गरीबों को बाहर निकाल रहा है मनरेगा: राहुल गांधी

केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों ही राज्यों से लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए इसके साथ ही उन्हें मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस (three-point strategy) करने को कहा.

इसमें पहला है- केंद्र सरकार ने राज्यों से शहरों में बनाए गए जोन को फिर से परिभाषित करने (redefining of containment zones), और उनमें नए कंटेनमेंट जोन ऐड करने के निर्देश दिए.

दूसरा प्वाइंट- सरकार ने राज्यों से कहा कि जिन कोरोना मरीजों का घर में इलाज हो रहा है उनकी टेलीकंसल्टेशन के जरिए और बीच बीच में जाकर कड़ाई से निगरानी रखी जाए.

सरकार ने तीसरा प्वाइंट बताया कि राजय् सरकारें अपने अस्पतालों में बेड्स की संख्या का बढ़ाएं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से आसानी से निपटा जा सके.

एक अधिकारी के अनुसार केवल राज्य में लॉकडाउन की घोषणा करने मात्र से कोरोना से निपटा नहीं जा सकता इसके लिए के प्लानिंग की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार के कदम उठाए जाने की जरूरत है.

केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में तीनों ही राज्यों से कहा कि जो जोन निर्धारित किए गए हैं और अगर जरूरत महसूस होती है तो एक बार फिर से बदलाव करके जोन को निर्धारित किया जाए.