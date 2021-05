Lockdown In Andhra Pradesh: देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में धीरे धीरे कर गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन मौत के आंकड़ों में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. देश में आज लगभग 50 दिन बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं. ऐसे में लॉकडाउन में ढील देने को लेकर अब सभी राज्यों की तरफ से एक एक कर जानकारी दी जा रही है. इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की समयीमा को और बढ़ा दिया है. आंध्र प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 10 जून तक रहेगा. Also Read - UP Unlock: यूपी के इन 6 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से दी गई राहत, केवल यहां रहेगी पाबंदी

बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तर में अब ब्रेक लगने लगा है. प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन मौत के आंकड़ों में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कलुल 1,52,734 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 3128 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है. Also Read - Lockdown/Unlock in India: इन राज्यों में बदले लॉकडाउन के दिशानिर्देश, कहीं मिली ढील तो कहीं पाबंदियां जारी, जानें अपने राज्य का हाल

बता दें कि देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 2,80,47,534 पहुंच चुकी है. केंद्रीय स्वासथ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक्टिव मामले की कुल संख्या 2,02,692 है. वहीं कुल 3,29,100 लोग कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गवां चुके हैं. देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत कुल 21,31,54,129 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है. Also Read - Maharashtra Lockdown Extended: महाराष्ट्र में 15 जून तक बढ़ाई गईं लॉकडाउन की पाबंदियां, सीएम उद्धव बोले- कई छूट दी जा सकती हैं