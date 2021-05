Lockdown In Assam: कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम में भी कल यानि 13 मई 2021 से सख्‍त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. असम में यह प्रतिबंध 13 मई की सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएंगे जो अगले आदेश तक जारी रहेंगे. इस दौरान सभी तरह की दुकानों, रेस्‍तरां वगैरह को दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति होगी और दोपहर 1 बजे के बाद केवल होम डिलिवरी हो सकेगी. लॉकडाउन के दौरान साप्‍ताहिक बाजार 15 दिन तक बंद रहेंगे. Also Read - बड़ी खुशखबरी: बच्चों के लिए कोरोना टीका Covaxine के 2/3 ट्रायल को मिली मंजूरी, जानिए कहां-कहां होगा Trial

In view of rising COVID-19 cases, stricter restrictions to come into force w.e.f. 5 am on May 13 till further orders. All shops, eateries including dine-in to be allowed till 1 pm. Only home-delivery allowed after 1 pm. Weekly markets to remain shut for 15 days: Govt of Assam pic.twitter.com/C1M50fTSdw

— ANI (@ANI) May 12, 2021