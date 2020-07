Bengaluru Lockdown: कोरोना महामारी के रोकथाम के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने शनिवार के दिन बेगलुरू में 14 से 23 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की. कर्नाटक मुख्यमंत्री कर्यालय (CMO) ने कहा कि बेंगलुरू शहरी और ग्रामीण जिलो में 14 जुलाई जुलाई क रात 8 बजे से 23 जुलाई की सुबह 5 बजे तक यह लागू रहेगा. हालांकि आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ अनुसूचित परीक्षाओं के कारण शहर व आस-पास के ग्रामीण जिलों को अनुमति दी जाएगी. Also Read - Lockdown Extended: गुवाहाटी में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, अब 19 जुलाई तक चलेगी तालाबंदी

राज्य सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि अस्पताल, किराने के दुकान, फल, सब्जी की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुली रहेंगी. साथ ही स्नातकोत्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी. इससे पहले आज राजस्व मंत्री आर. अशोक ने संवाददाताओं से कहा कि शहर में नए सिरे से लॉकडाउन लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है.

Karnataka Chief Minister’s Office (CMO) issues clarification – lockdown to stay in effect till 5 am on 22nd July. https://t.co/H78x0seKtd

— ANI (@ANI) July 11, 2020