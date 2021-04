Lockdown in Chandigarh and Mohali today, not in Panchkula, Haryana: कोरोना के लगातार बढ़ते खतरों के बीच केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मंगलवार रात 10 बजे से लॉकडाउन चल रहा है. यहां गुरुवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इसके बाद फिर शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. चंडीगढ़ प्रशासन ने आज रामनवमी के पर्व को देखते हुए लॉकडाउन लगाया है. चंडीगढ़ में लॉकडाउन को देखते हुए इससे लगे पंजाब के शहर मोहाली में भी आज लॉकडाउन है. लेकिन चंडीगढ़ से ही सटे हरियाणा के शहर पंचकुला में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है. Also Read - Farmers Protests: किसानों ने किया KMP Highway जाम, रुके ट्रक ड्राइवरों के आसपास खाने, पीने की नहीं व्यवस्था

चंडीगढ़ प्रशासन ने संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए पंचकुला और मोहाली दोनों शहरों में भी लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था. लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पंचकुला में केवल कड़े प्रतिबंध लगाए हैं.

उधर मोहाली के उपायुक्त गिरिश दयालान ने कहा है कि शहर में लॉकडाउन का असर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्गों की ट्रैफिक पर नहीं पड़ेगा. एनएच और स्टेट हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी रहेगी.

कोरोना के मद्देनजर चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के लोगों को घर में ही रहकर राम नवमी का पर्व मनाने का सुझाव दिया गया है.