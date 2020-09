Lockdown During Unlock 5: देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस (Unlock 5.0 Guidelines) जारी कर दी. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों (Cinema Halls) और मल्टीप्लेक्सों (Multiplex) को उनकी बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जाना शामिल है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है. Also Read - School Reopening Guidelines Unlock 5.0 : अनलॉक 5.0 में इस तारीख से स्कूलों को खोलने की सरकार ने दी इजाजत लेकिन...

GoI issues new guidelines for 'Re-opening'; cinema halls/multiplexes, swimming pools used for training of sportspersons & entertainment parks to re-open from 15th Oct

For re-opening of schools, States given flexibility to take a decision after Oct 15, parental consent required pic.twitter.com/KCoQ9E6HJr

