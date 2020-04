नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus in India) के चलते सब कुछ ठप है. लॉकडाउन (Lockdown in India) के कारण घर से कोई नहीं निकल पा रहा है. ऐसे में रक्तदान करने वालों की संख्या में गिरावट आ गई है. देश के लगभग सभी अस्पतालों में ज़रूरतमंद मरीजों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने इसके लिए एक नई योजना तैयार की है. अब अगर कोई रक्तदान करना चाहता है तो ब्लड लेने के लिए उसके घर ही स्वास्थ्यकर्मी पहुंचेंगे. Also Read - वधावन बंधुओं के शरद पवार समेत कई NCP नेताओं के साथ है करीबी संबंध: किरीट सोमैया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते रक्तदान (Blood Donation) में कमी आई है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जहां-जहां संभव हो रक्तदान करने वालों से ब्लड हम उनके घर पर लिया जाएगा. या उनको घर से सुविधा प्रदान करके उनको बुलाकर रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें.

ये व्यवस्था इसलिए करनी पड़ रही है ताकि किसी मरीज को खून की कमी के कारण जान न गंवानी पड़े. आम दिनों में भी ब्लड की कमी से कई लोगों की मौत होती है. जबकि बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं. इन दिनों न कैंप लग रहे हैं और न ही कोई ब्लड डोनेट करने पहुंच पा रहा है. ऐसे में ज़रूरतमंद मरीजों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है. इसलिए सरकार ने ये अपील की है कि इस तरह से ब्लड का इंतज़ाम किया जाए.

देश में कोरोना वायरस के चलते अब तक 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जबकि 6000 से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं. दुनिया में संक्रमितों की संख्या 15 लाख से करीब पहुंच गई है. जबकि मरने वालों की संख्या एक लाख के करीब. दुनिया पूरी तरह से ठप हो चुकी है.