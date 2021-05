Lockdown In India: कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश संकट में घिरा है, कोरोना वायरस से संक्रमण के रोज के आंकड़े अब डराने वाले हैं. आज ही की बात करें तो एक दिन में चार लाख कोरोना के नए मरीज मिले हैं वहीं मौत की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. ऐसे समय में एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन ( lockdown in India) की चर्चा तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है. इसे लेकर कई मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन मैसेजेज में पूरे देश में 3 मई से 20 मई के बीच फुल लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है. Also Read - CoronaVirus Shahabuddin Death: अफवाह नहीं, सच थी शहाबुद्दीन के मौत की खबर, सुनकर लालू हुए दुखी

देश में 3 मई से 20 मई के बीच फुल लॉकडाउन !

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर में पीएम मोदी की फोटो के साथ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसमें 3 मई से 20 मई के तक पूरे देश में फुल लॉकडाउन की घोषणा की गई है. मैसेज में इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि देश के सभी राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर सहमति जताई है. 3 मई से 20 मई तक पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है.

जानिए वायरल मैसेज के दावे की सच्चाई

इन वायरल हो रहे फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने की खबर का केंद्र सरकार के लिए तथ्यों की जांच करने वाली पीआईबी फैक्ट चेक टीम(PIBFactCheck) ने संज्ञान लिया और पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इसकी पूरी पड़ताल अपने ट्वीटर हैंडल पर इन दावों के पीछे की सच्चाई के साथ शेयर किया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश में 3 मई से 20 मई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है।#PIBFactCheck: यह दावा #फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। pic.twitter.com/Xt93IDnMcc — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 30, 2021

पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट में लिखा- ‘सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश में 3 मई से 20 मई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है. PIBFactCheck ने कहा कि यह दावा फर्जी है. केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.’

पीएम मोदी ने लॉकडाउन को लेकर ये बात कही है

बता दें कि 20 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात की ओर साफ इशारा किया था कि सरकार कहीं से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है. पीएम मोदी ने कहा था कि वर्तमान स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है. उन्होंने कहा था कि मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें. लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कही है ये बात….

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए वे पूरे राज्य में लाकडाउन न लगाएं. वे इसके बदले जिलों में और जहां पर दूसरी लहर का असर ज्यादा है, वहां प्रतिबंधात्मक उपाय करें.