नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है. लोगों का मानना था कि यह समय सीमा 30 अप्रैल तक शायद बढ़ाई जाएगी. इससे पहले लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, जिसे आज खत्म होना था लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक किया है. पीएम द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करने के तुरंत पर #LOCKDOWN एक फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. कई लोगों ने यहां लॉकडाउन को लेकर फनी मीम्स शेयर किए. Also Read - लॉकडाउन में एक्ट्रेस नीना गुप्ता को भी आई अपने जवानी के दिनों की याद, तस्वीर शेयर कर कहा- उस वक्त...

लॉकडाउन के मीम्स को लेकर एक यूजर ने लिखा- ये लॉकडाउन काहे खत्म नहीं होता.. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा की हम सह लेंगे. ऐसे कई यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. पीएम द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लॉकडाउन चर्चा के केंद्र में आ चुका है. हर जगह लोग लॉकडाउन को लेकर ही बात करते दिखाई दे रहे हैं. Also Read - आखिर क्यों 3 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, समझें इसके पीछे क्या है पीएम मोदी का गणित

today at 10 am Modi ji announced lockdown extended till 3 rd of may#LockdownExtended

Me and my bois*****☹️ pic.twitter.com/zypnQxImaJ

— Nisha Kadam (@_Giggly17) April 14, 2020