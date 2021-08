Lockdown In Kerala: देश में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है , लेकिन बढ़ रहे कोरोना के नए मरीजों के आंकड़े 46 हजार में से 31 हजार यानी 68% नए कोरोना मरीज सिर्फ केरल के हैं. इन बढ़ते आंकड़ों के सामने आने के बाद केरल की पिनराई विजयन सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश में लॉकडाउन की सख्ती जारी करने के निर्देश दिए हैं. अभी फिलहाल लॉकडाउन रविवार को ही लगाया जाएगा, जिसे कुछ हफ्ते पहले ही सरकार ने हटा दिया था.Also Read - Kerala Lockdown Latest Update: केरल में कोरोना का कहर जारी, आज से लगा है सख्त वीकेंड लॉकडाउन

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि केरल में स्थिति बेकाबू हो रही है, क्योंकि, वहां होम क्वारेंटाइन की योजना पूरी तरह फेल साबित हुई है. गृह विभाग ने भी यहां नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी थी, जिसके बाद आज यहां लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है.

केरल सरकार के विशेषज्ञ भी राज्य में कोरोना को काबू करने के लिए दो या तीन हफ्ते के संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश कर रहे हैं. केंद्र सरकार भी लगातार निर्देश दे रही है कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है, वहां पाबंदियां लगानी चाहिए. बता दें कि केरल के सभी जिलों में संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है.

Kerala to continue with Sunday lockdown. An exemption was given in the Sunday lockdown in the last two weeks by the state government. #COVID19

— ANI (@ANI) August 27, 2021