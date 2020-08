गुवाहाटी: असम सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सप्ताह में दो दिन अंतर-जिला आवाजाही और सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति की इजाजत दी है. मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने बताया कि फिलहाल शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रात का कर्फ्यू और सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा. Also Read - School-Colleges Will be Reopen: सितंबर में इस राज्य में खुल सकते हैं स्कूल-कॉलेज सहित सभी एजूकेशन इंस्टीट्यूट, सरकार ने दिए संकेत

नए आदेश के अनुसार सोमवार और मंगलवार को अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गयी है और इन दोनों दिन राज्य में कहीं जाने के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी. यह आदेश रविवार शाम सात बजे लागू हो जाएगा और 14 अगस्त तक प्रभाव में रहेगा. Also Read - असम में बाढ़ से भारी तबाही, गांव के गांव हुए जलमग्न, 30 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन पर छाया संकट

इस आदेश के अनुसार बैंकों, बीमा कंपनियों, गैर बैंकिग वित्त कंपनियों समेत केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होने की अनुमति होगी तथा स्थान-स्थान पर कर्मियों के लिए बस सेवा उपलब्ध होगी. Also Read - Assam Flood: बाढ़ की मार झेल रहे असम में 89 लोगों की मौत, 26 जिले पानी में डूबे

Malls and Gymnasiums are allowed to operate between Monday and Friday on the same side of the street on which other shops are allowed in Kamrup Metropolitan District and both sides in case of all other Districts.

Movement of individuals strictly prohibited between 6 PM & 6 AM. https://t.co/n0m28kp6qP

— ANI (@ANI) August 2, 2020