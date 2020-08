पश्चिम बंगाल: कोलकाता में कोरोना महामारी के मद्देनजर साप्ताहिक लॉकडाउन की गई है. अगस्त महीने के अंत तक हर सप्ताह में दो दिन राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा. बता दें कि राज्य में फिलहाल तक 1,29,119 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं. वहीं अबतक राज्य में कोरोना से 2634 लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - Covid 19 Update: कोरोना संक्रमण के मामले में भारत ने तोड़ा सबका रिकॉर्ड, अगस्त महीने में आए 12 लाख से अधिक मामले

बता दें कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल के लिए गुरुवार और शुक्रवार के दिन टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है. ऐसे में आम आदमी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि लॉकडाउन के नाम पर यहां आधारभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है. यहां हर सप्ताह में दो दिन लॉकडाउन के दौरान राशन और खाने पीने के सामानों की दुकानें भी बंद कर दी जा रही हैं. इस कारण लोगों को कई बार समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है.

West Bengal: Kolkata observes bi-weekly lockdown in view of #COVID19 outbreak.

The state will observe complete lockdown for two days every week until the end of August. There are 1,29,119 COVID19 cases in the state, as per the latest state health department bulletin.

