Lockdown In India Again? देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew), वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) और लॉकडाउन (Lockdown) जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं. इस बीच हर किसी के मन में यह सवाल है कि एक बार फिर देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है? सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन (Complete Lockdown) लगाया जा रहा है. PIB फैक्ट चेक ने जब इस दावे की पड़ताल की तो यह फर्जी पाया गया. Also Read - Lockdown in MP: मध्‍य प्रदेश में लॉकडाउन की फोटोज, आंकड़े दे रहे बड़ी चेतावनी

PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट किया गया, ‘ एक #Morphed तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा. यह दावा फ़र्ज़ी है. भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. कृपया ऐसी भ्रामक तस्वीरों या संदेशों को गलत संदर्भ में साझा न करें. Also Read - Haryana Lockdown News: क्या हरियाणा में भी लगेगा लॉकडाउन? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया यह जवाब...

बता दें कि कोरोना संकट के इस दौरान में देश में फर्जी खबरों का चलन भी काफी बढ़ गया है. आए दिन सोशल मीडिया पर की ऐसी भ्रामक खबरें देखने को मिल जाती है. हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से समय-समय पर इसकी जानकारी दी जाती रही है कि भ्रामक खबरों से दूर रहें.

इससे पहले एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा था कि ‘प्रधानमंत्री योजना लोन’ के तहत कोई भी उपभोक्ता 1-2 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि जब इस खबर के तथ्यों की जांच की गई तो यह दावा भी फर्जी निकला. सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है. PIB Fact Check की तरफ से वेबसाइट के इस दावे को फर्जी बताया गया.

बता दें कि सरकार की तरफ से बार-बार अपील की जाती रही है कि जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तब तक भ्रामक खबरों (Fake News) पर यकीन नहीं करें. इसके लिए PIB की तरफ से Fact Check की भी शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और भ्रामक खबरों के खिलाफ सचेत करना है. पीआईबी ने इस दावे को क्रॉस चेक किया और पाया कि यह जानकारी फर्जी है.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इंटरनेट पर प्रचलित गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों को रोकने के लिए दिसंबर 2019 में इस तथ्य-जांच विंग को लॉन्च किया. पीआईबी का उद्देश्य ‘सरकार की नीतियों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होने वाली योजनाओं से संबंधित गलत सूचना की पहचान करना है.’