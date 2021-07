Lockdown Latest Update: देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई है, लेकिन कुछ राज्यों ने तीसरी लहर को लेकर चिन्ता बढ़ा दी है. इन राज्यों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने फुल लॉकडाउन लगाने का एलान किया है. कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए मणिपुर-मिजोरम की राज्य सरकारों ने सख्त हिदायत के साथ 10 दिनों का फुल लॉकडाउन लगा दिया है.Also Read - CoronaVirus Third Wave In India: ICMR की चेतावनी-अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, जानिए वजह

मणिपुर में रविवार 18 जुलाई से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है. इम्फाल में आज सुबह लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान दिखीं. ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी ने बताया कि यहां लोग भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में साथ दे रहे हैं और घर में ही रह हैं,

From July 18 we’re enforcing total lockdown. People are also supporting this,” Inspector Ingocha Singh, Officer Incharge, Imphal West PS pic.twitter.com/vup9Sqs9qq

Roads of Imphal wear deserted look after Manipur govt imposed 10-day-curfew amid a spike in #COVID19 cases; essential services allowed

पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों ने राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार को भी चिंता में डाल दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के लगभग 80 फीसदी मामले 90 जिलों से देखने को मिल रहे है और उनमें से 14 जिले उत्तर पूर्व के हैं. देश के 73 जिले. जिनमें पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से अधिक है, उनमें 46 जिले पूर्वोत्तर राज्यों के हैं. कोरोना के मामलों में स्थिति और खराब ना हो इसके मिजोरम की राजधानी आइजोल में 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है.

मणिपुर में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है. कुछ आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ 10 जुलाई से 27 जुलाई तक पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाया गया है. इम्फाल इस्ट के एसपी ने बताया कि लोग लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, जिन्हें बहुत जरूरी है वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं.

Manipur: Security personnel deployed at various locations in Imphal in view of 10-day-curfew imposed in the state amid a spike in #COVID19 cases

“People are obeying the norms imposed & are cooperating this time. They are only coming out for an emergency,” says SP, Imphal East pic.twitter.com/4uv28rQOIU

— ANI (@ANI) July 19, 2021