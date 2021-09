Lockdown Latest Update: केरल की पिनराई विजयन सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए राज्य के जिन इलाकों में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण का प्रकोप ज्यादा है, वहां विशेष रूप से सख्त लॉकडाउन (Lockdown) प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं. मुख्य सचिव वी.पी जॉय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि जिन क्षेत्रों में ‘वीकली इनफेक्शन पॉपुलेशन रेशियो’ (WIPR) 10 से ज्यादा है, वहां कोविड-19 लॉकडाउन के कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे.Also Read - Lockdown Latest Update: पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ीं लॉकडाउन की पाबंदियां, क्या मिली छूट, नई गाइडलाइन जारी

केरल में फिर आज मिले रिकॉर्ड कोरोना मरीज

बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के कुल 30,256 नए मरीज मिले हैं और 295 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या केरल की है. केरल में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 19,653 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और सबसे ज्यादा 152 कोरोना मरीजों की मौत इसी राज्य में हुई है.

मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त लॉकडाउन के आदेश

मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) हर सप्ताह ऐसे स्थानों की पहचान करेगी जहां कोरोना संक्रमण (Coronavirus) का प्रकोप ज्यादा है. जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि वेबसाइट और अन्य माध्यमों से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी और इसके बाद डिसिट्रिक्ट कलेक्टर दिशा निर्देशों के अनुसार, छोटे कंटेनमेंट जोन की पहचान करेंगे और वहां लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू करेंगे.

Government of Kerala imposes special intensified stringent lockdown restrictions in the urban and panchayat wards with critical spread of Weekly Infection Population Ratio (WIPR) above 10. Classes in colleges, including professional colleges, can function from October 4 pic.twitter.com/A1ZqSwE5FZ

— ANI (@ANI) September 18, 2021