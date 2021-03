Lockdown News: महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. दोनों राज्यों में हर दिन रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं. इन दो राज्यों के अलावा भी देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है. दिल्ली में गुरुवार को कोरना के 400 से अधिक केस दर्ज किए गए, तो महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 14 हजार के पार पहुंच गया. साल 2021 में पहली बार ऐसा हुआ जब महाराष्ट्र में कोरोना के 14000 से ज्यादा केस सामने आए. वहीं, दिल्ली में लगभग 2 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किये गए हैं. Also Read - महाराष्ट्र में फिर टूटा रिकॉर्ड, इस साल पहली बार 14 हजार से ज्यादा केस; क्या Lockdown ही है विकल्प?

उद्धव ठाकरे दे चुके हैं Lockdown का संकेत

कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown) का खतरा मंडरा रहा है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में लॉकडाउन (Nagpur lockdown News) लगाया गया है. वहीं राज्य सरकार ने कई इलाकों में लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने साफ शब्दों में यह इशारा किया कि आंकड़े बढ़ते रहे तो कुछ और जगहों पर लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है. हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है.

सरकार ने कोरोना की स्थिति को चिंताजनक बताया

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल ने महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति को 'चिंताजनक' बताया. उन्होंने 15 से 21 मार्च तक नागपुर में लगाए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए कहा, 'हम ऐसे हालात में पहुंच रहे हैं जहां (कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए) फिर से ये कदम उठाए गए हैं.' पॉल ने कहा, 'महाराष्ट्र में मामलों में बढ़ोतरी पर हम बहुत चिंतित हैं. इस वायरस को हल्के में नहीं लें. यह अनपेक्षित रूप से आ सकता है. अगर हमें संक्रमण से मुक्त रहना है तो कोविड-19 के संदर्भ में उचित तौर-तरीका, रोकथाम रणनीति अपनाने के साथ टीकाकरण का रास्ता अपनाना होगा.'

Maharashtra reports 14,317 new #COVID19 cases, 7193 discharges and 57 deaths in last 24 hours.

Total cases 22,66,374

Total recoveries 21,06,400

Death toll 52,667

Active cases 1,06,070 pic.twitter.com/ANPXCVeRDl

