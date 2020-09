Lockdown Extension News: देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus News In Hindi) से 49 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं अब तक 80 हजार से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बन चुके हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीते मार्च महीने में देशव्यापी लॉकाडाउन (Nationwide Lockdown) की घोषणा की गई थी. इसके बाद अनलॉक के माध्यम से एक बार फिर देश को पटरी पर लाने की कवायद जारी है. देश में अभी unlock का चौथा चरण यानी Unlock 4.0 चल रहा है. इस दौरान मेट्रो सेवा समेत कई सुविधाओं को कोरोना गाइडलाइंस के साथ फिर से इजाजत दे दी गई है. देश अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है. Also Read - केजरीवाल बोले- वायरस से होने वाली मौतों की चिंता होनी चाहिए, बढ़ते मामलों की नहीं

इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार एक बार फिर पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown News) लगाने जा रही है. सरकार ने वायरल हो रही इन खबरों का खंडन किया कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के कारण 25 सितंबर से एक बार फिर से लॉकडाउन की सिफारिश की गई है. Also Read - Corona Stories: 105 साल की महिला ने आयुर्वेद के दम पर कोरोना को हराया, जानें कैसे...

PIB Fact Check की तरफ से जारी एक पोस्ट में ‘फेक न्यूज’ अलर्ट के साथ इस खबर का खंडन किया गया है. एक रिपोर्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के नाम से ऑनलाइन माध्यम से साझा किया जा रहा था. साथ में एक स्क्रीनशॉट भी लगाया जा रहा था. जिसे एजेंसी का आदेश बताया जा रहा था. Also Read - Gangajal Benefits: गंगाजल से दूर भागेगा कोरोना! कैसे, जानें हर बात

Claim: An order purportedly issued by National Disaster Management Authority claims that it has directed the government to re-impose a nationwide #Lockdown from 25th September. #PIBFactCheck: This order is #Fake. @ndmaindia has not issued any such order to re-impose lockdown. pic.twitter.com/J72eeA62zl

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 12, 2020