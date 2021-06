Lockdown-Unlock In India: देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने लगा है और अब लोगों का सामान्य जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है. कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिल्ली में सोमवार से बाजार, माल और शापिंग कांप्लेक्स पूरी तरह खुल जाएंगे. कई राज्यों ने रेस्टोरेंट व सैलून को भीआधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व दूसरे राज्यों ने भी लॉकडाउन में राहतों की घोषणा की है. Also Read - Haryana Lockdown Latest Update: हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, रात 8 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट-बार, जानिए गाइडलाइंस

कर्नाटक के धारवाड़ सहित 19 जिलों में आज से ऑटोरिक्शा और कैब्स चलाने की छूट दी गई है.

Karnataka: Autorickshaws and cabs allowed in Dharwad from today, as the state govt has announced relaxations in 19 districts.

Visuals from Hubli.

Auto-rickshaws and cabs to ply till 7 PM whereas all industries have been allowed to resume operations with 50% staff. pic.twitter.com/L1U26yVBQQ

— ANI (@ANI) June 14, 2021