Lockdown-Unlock In India: देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब धीमी पड़ती जा रही है. प्रतिदिन कोरोना के नए मामले भी घटने लगे हैं और मौतों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. इसे देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसी पाबंदियों में ढील दी गई है. पहले से ही कुछ राज्यों में कोरोना लॉकडाउन की छूट मिली है तो वहीं आज से यूपी,बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है. लखनऊ में जहां मेट्रो चलने लगी है वहीं बिहार की सड़कों पर भी काफी भीड़ नजर आ रही है. लेकिन इसके साथ ही देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया है. Also Read - UP Unlock/Lockdown Update: आज से दौड़ने लगी लखनऊ मेट्रो, बाजारों में लौटी रौनक

बिहार में आज से खत्म हुआ लॉकडाउन, सड़कों पर दिखी भीड़ Also Read - बिहार में आज किन पाबंदियों से मिलेगी राहत, क्या बढ़ेगा लॉकडाउन? सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे फैसला

बिहार में कोरोना वायरस के लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने मंंगलवार को लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया था. आज से राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अनलॉक हुए बिहार में अब दुकानें शाम पांच बजे तक खुलेंगी और निजी व सरकारी दोनों तरह के कार्यालय 50 फीसद कर्मियों के साथ खोले जा सकेंगे. सार्वजनिक वाहन में क्षमता के 50 फीसद यात्री बैठेंगे तो वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्‍थान बंद रहेंगे.शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, पार्क व धर्म स्‍थल ये सब भी अभी बंद रहेंगे. Also Read - Delhi Unlock Today: डेढ़ महीने बाद दिल्ली में आज से दौड़ने लगी मेट्रो, रहें अलर्ट-AIIMS के डॉक्टर ने दी है ये चेतावनी

बिहार में आज से अनलॉक की शुरूआत होते ही सड़कों पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है.

Bihar: Heavy traffic movement in Patna after the state govt lifted #COVID19 lockdown. ASI Mithilesh Kumar Suman says, “People are roaming outside unnecessarily, we urge them to not do that. I have been collecting fines since morning but people don’t understand.” pic.twitter.com/QB2N6blVct — ANI (@ANI) June 9, 2021

यूपी के सभी जिले आज से हुए अनलॉक, बनारस में बाजारों में उमड़ी भीड़

योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ऐलान किया कि पूरा यूपी बुधवार से अनलॉक होगा. सीएम के आदेश के बाद पूरे प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली है. हालांकि, कहा गया है कि सावधानी बरतते हुए अभी एक सप्ताह तक नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. आज से सभी 75 जिलों में सुबह सात से शाम सात बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी जाएगी. हालांकि, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.

अनलॉक हुए यूपी के बनारस जिले में सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया.

Varanasi: Large number of people gather at a vegetable market following lifting of COVID19 restrictions “People are not following #COVID19 appropriate behaviour here. People are putting thier lives in danger,” says a local pic.twitter.com/MXc6ZJe9NX — ANI UP (@ANINewsUP) June 9, 2021

झारखंड में भी लॉकडाउन से मिल सकती है राहत

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही लोगों को राहत देने की तैयारियों में जुट गई है. जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है. फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि अनलॉक टू के तहत दुकानें खोलने की समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है.

तेलंगाना में 19 जून तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन

दक्षिण के राज्यों में अभी कोरोना का संक्रमण जारी है जिसकी वजह से कुछ जगहों पर अभी लॉकडाउन लगा है. तेलंगाना सरकार ने कोरोना से काबू पाने के लिए राज्य में लॉकडाउन को और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. लॉकडाउन का अगला चरण यहां 10 जून से शुरू हो जाएगा. इस दौरान सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के बीच दुकानों समेत सभी चीजों में छूट देने का भी फैसला किया है और लोगों को अपने कार्यालयों से घर पहुंचने के लिए शाम 6 बजे तक एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है.

पुडुचेरी में कुछ छूट के साथ 14 जून तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन

केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कुछ राहत के साथ 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. इस दौरान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने को अनुमति दी गई है और शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति है. निजी कंपनियों में 50 फीसद क्षमता के साथ ऑफिस खोलने को भी मंजूरी दी गई है.

कर्नाटक में आज येदियुरप्पा सरकार करेगी फैसला

कर्नाटक में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा सरकार आज बैठक के बाद बाजारों को खोलने को लेकर कोई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं. आज एक बैठक कर मुख्यमंत्री इसकी तैयारी करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे. बता दें कि यहां लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई थी. य़हां लॉकडाउन 14 जून की सुबह 6 बजे तक लागू है.