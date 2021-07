Lockdown Unlock Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कमी आ रही है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामले में कमी आने के बाद लोग पर्यटन पर निकल गए हैं. शिमला (Shimla), मनाली (Manali), मसूरी जैसे हिल स्टेशनों से कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन की कई तस्वीरें सामने आने का केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोग अगर नियमों का पालन नहीं करते तो एक बार फिर पाबंदियों में दी गई ढील वापस ली जा सकती है. Also Read - भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान दर्शकों से भरे होंगे स्टेडियम; 19 जुलाई को खत्म हो जाएंगे कोविड संबंधी बैन

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘अब तक कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में मिली बढ़त को कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले लोग खत्म कर सकते हैं.’ उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए बिना हिल स्टेशन, बाजारों में घूमने वाले लोग महामारी प्रबंधन की दिशा में अब तक अर्जित किये गए फायदे पर पानी फेर सकते हैं. कोरोना प्रोटोकॉल का भी ऐसे लोग पालन नहीं कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो फिर हम अब तक दी गई ढील को वापस भी ले सकते हैं.’ Also Read - TMC नेता मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा राय का निधन, लंबे समय से थीं बीमार

उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं है. यह अब भी सीमित स्वरूप में हमारे बीच मौजूद है. हमें इसे हल्के में नहीं लेना होगा. हम सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

#WATCH | Tourists throng Manali town in Kullu district as Himachal Pradesh government eases COVID restrictions pic.twitter.com/snIiwfcIo5

सरकार की तरफ से बताया गया कि देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 73 जिलों में 29 जून-पांच जुलाई के सप्ताह में संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक थी . सरकार की तरफ से बताया गया कि देश में कोविड-19 के 80 प्रतिशत नए मामले 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 90 जिलों से आए, जिससे इन इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत है. देश के 91 जिलों में चार जुलाई को समाप्त सप्ताह में कोविड-19 के रोजाना 100 से अधिक मामले आए.

Union Health ministry writes to Himachal Pradesh government over rampant flouting of COVID appropriate behaviour in Shimla and Manali: Sources

— ANI (@ANI) July 6, 2021