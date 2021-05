Lockdown Update: देश में कोरोना का कहर जारी है. देश के कई राज्यों में लागू लॉकडाउन के बावजूद रोजाना दर्ज किये जाने वाले केस में कमी नजर नहीं आ रही है. इन सबके बीच मेघालय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने कहा कि कोरोना के हालात को देखते हुए पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है. Also Read - Lockdown in India Update: अब तक इन राज्यों में लगा लॉकडाउन, यहां देखिए कहां कहां और कब तक लागू रहेंगी पाबंदियां

इसके साथ-साथ पूर्वी खासी जिले में आज से 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 5 मई की रात 8 बजे से 10 मई की सुबह 5 बजे लॉकडाउ लागू रहेगा. Also Read - Full Lockdown Update: राहुल गांधी बोले- कोरोना पर काबू पाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय

In view of the prevailing #Covid situation, Govt. has decided to impose complete lockdown in East Khasi Hills district from 8 PM of 5th May till 5 AM of 10th May 2021. Weekend lockdown will also be imposed in all districts in the State: Meghalaya CM Conrad Sangma Also Read - Complete Lockdown In India: कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए CAIT ने PM मोदी से संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की, जानें क्या कहा...

