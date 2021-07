Kerala Lockdown Update: केरल में बकरीद के मद्देनजर 18-20 जुलाई को लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि A, B और C श्रेणियों में जरूरी सेवाओं की बिक्री करने वाली दुकानों के अलावा, कपड़ा की दुकानें, जूते की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, फैंसी दुकानें और आभूषण की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी.Also Read - Bakrid 2021 Makeup Look: बकरीद पर दिखना चाहती हैं 'खूबसूरत' तो अपनाएं ये मेकअप लुक्स

इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया. साथ ही उन्होंने और अधिक वैक्सीन खुराक के आवंटन की मांग भी की. विजयन ने प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केरल में COVID-19 की स्थिति के बारे में जानकारी दी.

Lockdown restrictions will be relaxed on July 18, 19 & 20 as part of Bakrid. Apart from shops selling essential items in the A, B & C categories, permission will be given to open textile shops, footwear shops, electronics shops, fancy shops & jewellery shops till 8 pm: Kerala CMO

— ANI (@ANI) July 16, 2021