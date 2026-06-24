Ketan Murder Case: कैसे एक टिकट ने खोली सिया-चेतन की पोल? लोहागढ़ किले के गार्ड ने बताई ऐसी बात जिसने बढ़ाया शक

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला हर दिन नए खुलासों के साथ और अधिक चर्चित होता जा रहा है. पुलिस जांच में लगातार ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, जो इस घटना को एक साधारण हादसे के बजाय सुनियोजित साजिश की दिशा में ले जाते दिखाई दे रहे हैं. इसी बीच अब लोहागढ़ किले के सुरक्षा गार्ड का बयान जांच के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है.
पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका है. दोनों से पूछताछ जारी है और डिजिटल सबूतों के साथ वहां मौजूद लोगों के बयान भी खंगाले जा रहे हैं. जांच में सामने आया है कि लोहागढ़ किले पर तैनात सुरक्षा गार्ड धीरज जाधव ने पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी है. Zee New मराठी के मुताबिक, किले में एंट्री से पहले उन्होंने सिया गोयल से टिकट लेने के लिए कहा था. इस पर सिया ने मोबाइल नेटवर्क न होने की बात कही.
कुछ देर बाद जब चेतन चौधरी वहां पहुंचा तो उससे भी टिकट लेने को कहा गया. गार्ड के मुताबिक, चेतन ने खुद को एक्सरसाइज के लिए आया हुआ बताया और कहा कि लौटते समय टिकट ले लेगा. इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गया. पुलिस अब इन घटनाओं को संदिग्ध गतिविधियों के तौर पर जांच रही है.
पुलिस पहले ही मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज की जांच कर रही है. जांच एजेंसियों का मानना है कि घटनास्थल तक पहुंचने और वहां मौजूद लोगों की गतिविधियों का पूरा क्रम समझना बेहद जरूरी है. अधिकारियों के मुताबिक, कई डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच जारी है. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले और बाद में आरोपियों की गतिविधियां क्या थीं और क्या उन्होंने पहले से कुछ बड़ा प्लान किया था.
केतन अग्रवाल की मां ने इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी की पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि परिवार को कभी इस तरह की किसी भी साजिश को लेकर शक नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वास और रिश्ते का गलत फायदा उठाया गया. परिवार का कहना है कि दोनों परिवारों के रिश्ते ठीक थे और शादी की तैयारियां भी चल रही थी. ऐसे में इस घटना ने उन्हें सदमे में डाल दिया है. परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की है.
मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं. इनमें घटना के बाद कथिक पार्टी करने, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री और अन्य चर्चित आरोप शामिल हैं. हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बाकी सबूतों का होना जरूरी है. जांच पूरा होने तक अफवाहों से बचने की अपील भी की गई है.
जांच एजेंसियां केतन अग्रवाल के कथित रूप से गायब हुए पासपोर्ट की भी जांच कर रही हैं. इसके अलावा सिया और चेतन के बीच हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड और अन्य संचार माध्यमों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम हो रहा है. आने वाले दिनों में फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्य मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
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