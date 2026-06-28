केतन मर्डर केस के रीक्रिएशन के बाद फिर से खुला लोहागढ़ किला, लौट आई पर्यटकों की रौनक

Ketan Agrawal Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुलिस ने लोहगढ़ किले पर सिया गोयल और चेतन चौधरी के साथ क्राइम सीन रीक्रिएट किया. जांच पूरी होने के बाद किला फिर खोला गया.

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सीन रीक्रिएशन के बाद फिर खुला किला (Image: AI)

पूरे देश को झकझोर देने वाले पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में रविवार (28 जून, 2026) को पुणे ग्रामीण पुलिस सुबह तड़के दोनों मुख्य आरोपियों, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को लेकर ऐतिहासिक लोहगढ़ किले (Lohagad Fort) पहुंची. यहां पुलिस और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में उस खौफनाक वारदात का क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया.

हादसे के रिएक्रिएशन के चलते रविवार सुबह कुछ घंटों के लिए किले में पर्यटकों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. दोपहर को जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा घेरा हटाकर किले के दरवाजे सैलानियों के लिए दोबारा खोल दिए हैं.

सुबह 6 बजे पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम

लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम रविवार सुबह करीब 6 बजे ही दोनों आरोपियों को लेकर लोहगढ़ किले के उस क्लिफ पॉइंट पर लेकर पहुंची, जहां से केतन को नीचे धकेला गया था. वारदात को पूरी तरह से समझने के लिए पुलिस ने एक डमी पुतले (Humanoid Dummy) का इस्तेमाल किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों से वारदात के दिन (18 जून) की पूरी क्रोनोलॉजी को दोहराने को कहा. फॉरेंसिक टीम ने मौके से ढलान की दूरी, गिरने की गति और तकनीकी साक्ष्यों का मिलान किया है, जो अदालत में आरोपियों को सजा दिलाने में सबसे अहम सबूत साबित होंगे।

सुरक्षा के चलते रोकी गई पर्यटकों की एंट्री

रविवार की छुट्टी होने के कारण सुबह से ही मुंबई और पुणे से बड़ी संख्या में ट्रेकर्स और पर्यटक लोहगढ़ किला घूमने पहुंचे थे। हालांकि, क्राइम सीन की संवेदनशीलता और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एंट्री पर ही बैरिकेडिंग कर दी थी. शुरुआत में किले के बाहर पर्यटकों की लंबी कतारें लग गईं, लेकिन पुलिस के समझाने पर सैलानियों ने जांच में पूरा सहयोग किया. दोपहर करीब 12:30 बजे जैसे ही पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हुई, एंट्री गेट खोल दिया गया

क्या था केतन अग्रवाल हत्याकांड का पूरा मामला?

पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की यह साजिश किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है. केतन की शादी आने वाले नवंबर महीने में उदयपुर में सिया गोयल से होने वाली थी. हालांकि, लेकिन सिया चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी. शादी को रोकने और केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन ने एक खौफनाक प्लान बनाया.

18 जून को वे केतन को घूमने के बहाने लोहगढ़ किले पर ले गए और वहां मौका पाकर उसे करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया. शुरुआत में इसे पैर फिसलने से हुआ ‘हादसा’ दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन मोबाइल चैट की रिकवरी और सीसीटीवी फुटेज (जिसमें आरोपी चेतन हुडी पहनकर संदिग्ध रूप से दिख रहा था) के आधार पर पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का भंडाफोड़ कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया.