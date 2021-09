लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के सांसद प्रिंस राज (Prince Raj) पर अदालत के निर्देश के बाद बलात्कार (Rape) के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तीन महीने पहले कथित पीड़िता ने एक शिकायत दर्ज कराई थी जो कि पार्टी की एक सदस्य है. शिकायत के आधार पर बलात्कार, आपराधिक साजिश और साक्ष्य मिटाने के अपराध की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.Also Read - बिहार: चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मिले, कहा- 'दोनों परिवारों में पारिवारिक संबंध'

LJP के प्रवक्ता श्रवण कुमार ने प्रिंस राज का बचाव किया और दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप, राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं. कुमार ने कहा कि सांसद ने उस महिला के विरुद्ध 10 फरवरी को दिल्ली पुलिस में ‘उगाही और ब्लैकमेल’ की शिकायत दर्ज कराई थी जिसने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है. शिकायत के अनुसार, बलात्कार की कथित घटना 2020 में हुई थी. Also Read - चिराग पासवान को एक और झटका, चाचा पशुपति पारस ने सात राज्यों में नियुक्त किए LJP के नए प्रदेश अध्यक्ष

Lok Janshakti Party MP Prince Raj moves anticipatory bail plea in a Delhi Court, in connection with an FIR registered against him under rape charges

