संसद के दोनों सदनों में काले कपड़े पहनकर पहुंचे कांग्रेस सांसद, हंगामे के कारण लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ. आज कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे. विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा और लोकसभा की बैठक सोमवार को शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही स्थगित कर दी गई. मिली जानकारी के अनुसार, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत से ही राज्यसभा में जारी गतिरोध सोमवार को भी नहीं थमा और अलग – अलग मुद्दों पर सत्तापक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक शुरू होने के मात्र एक मिनट के भीतर ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. उच्च सदन की बैठक शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया. हंगामे की वजह से आवश्यक दस्तावेज भी सदन के पटल पर नहीं रखवाए जा सके.

सभापति जगदीप धनखड़ के अपने आसन पर बैठते ही विपक्ष के सदस्यों ने अडाणी मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. उनका विरोध करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े हो कर हंगामा करने लगे. धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की. लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने मात्र एक मिनट के भीतर ही बैठक स्थगित कर दी. संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में उच्च सदन में एक दिन भी प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं नहीं चल सका.

वहीं, विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया.