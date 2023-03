Parliament Budget Session: संसद में भारी हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है. भारतीय लोकतंत्र के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सदस्यों और अडाणी मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सदस्य कर्णेंदु भट्टाचार्य के निधन का उल्लेख किया. सदन में मौजूद सदस्यों ने भट्टाचार्य के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए.

धनखड़ ने कहा कि अडाणी समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर 11 सदस्यों ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया है. उनके मुताबिक नोटिस देने वालों में कांग्रेस के नीरज डांगी, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुमार केतकर, सैयद नासिर हुसैन, रंजीत रंजन, के सी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ सदस्य शामिल थे. धनखड़ ने कहा कि बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया है. सभापति के यह कहने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरु कर दी.