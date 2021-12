नई दिल्ली: लोकसभा ने केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक (The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक (The Delhi Police Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021) को आज गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें सार्वजनिक हित में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशकों के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष बढ़ाने और पांच वर्ष की अवधि तक उसे विस्तार दिये जाने का प्रावधान है. अभी तक इनके कार्यकाल की सीमा दो वर्ष थी. बता दें कि सीबीआई के निदेशक का चयन प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश के आधार पर होता है.Also Read - दिल्ली के पूर्व पुलिस अधिकारी ने की पार्किंग टिकट दर ज्यादा लेने की शिकायत, मिला- 'डायल 112'

The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021 and The Delhi Police Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021 passed by Lok Sabha.

These ordinances aim to extend the tenure for Chiefs of CBI and ED for up to 5 yrs – as opposed to the current fixed 2-yr tenure.

