अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं....' EVM को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुनाई शायरी

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर तारीखों की घोषणा की है. इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक, टोटल 7 फेज में चुनाव होंगे. वोटों की गिनती 4 जून को होगी यानी नतीजे उस दिन आएंगे. वहीं आयुक्त ने चुनाव में होने वाले इवीएम में धांधली को लेकर लगने वाले आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कुछ लाइनें सुनाई अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो.

इलेक्शन को लेकर चुनाव आयुक्तों ने राजनितिक पार्टियों बड़े ही शायराना अंदाज में सलाह दिया है. उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के दौरान पर्सनल अटैक बचने की सलाह दी है. इसे लेकर उन्होंने मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर सुनाया.दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे.. जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों. इसी के साथ सोशल मीडिया पर फेक खबरों को लेकर भी लोगों को सलाह दी है कि वैसी खबरों को देखकर आगे बढ़ाए जो फेक नहीं है.

