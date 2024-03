Hindi India Hindi

Lok Sabha Chunav 2024 Full Schedule Lok Sabha Polls To Be Held In 7 Phases And Result On 4th June

Lok Sabha Chunav 2024 Full Schedule: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान

Lok Sabha Chunav 2024 Full Schedule: निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि इस बार 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी...

Lok Sabha Chunav 2024 Full Schedule: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. देश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती यानी रिजल्ट 4 मई को आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त (Election commission Of India) राजीव कुमार ने विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान किया.

कब होंगे चुनाव? (Lok Sabha Election Full Shedule)

पहला चरण (First Phase Election Date): 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव. 21 राज्य में वोट डाले जाएंगे.

दूसरा चरण (Second Phase Election Date): 26 अप्रैल को वोटिंग

तीसरा चरण (Third Phase Election Date) : 7 मई को वोट डाले जाएंगे. (12 राज्य में वोट डाले जाएंगे)

चौथा चरण (Fourth Phase Election Date) : 13 मई को वोट डाले जाएंगे

पांचवां चरण (Fifth Phase Election Date) : 20 मई को वोट डाले जाएंगे

छठा चरण (Sixth Phase Election Date) : 25 मई को वोट डाले जाएं

सातवां चरण (Seventh Phase Election Date) : 1 जून को वोट डाले जाएंगे

रिजल्ट: चार जून को नतीजे आएंगे.

‘चुनाव का पर्व देश का गर्व’

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) ने कहा, हमारी टीम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि यहां चुनाव एक त्योहार है, जिसमें लोकतंत्र के रंग भरते हैं और इसमें पूरा देश शामिल होता है. उन्होंने कहा कि ‘चुनाव का पर्व देश का गर्व.’ हमने सभी राज्यों में जाकर समीक्षा की. उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने बताया कि इस बार करीब 97 करोड़ वोटर्स वोट डालने के लिए तैयार हैं और इसके लिए साढ़े 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

देश में कुल कितने वोटर्स?

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में इस बार 96 करोड़ 88 लाख कुल मतदाता हैं. इनमें 49.7 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 47.1 करोड़ है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि 1.82 करोड़ वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे. उन्होंने बताया कि देश में फिलहाल 20-29 साल के 19.74 करोड़ मतदाता हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव जैसे दिग्गजों के साथ सहयोग, सोशल मीडिया अभियान और रेडियो जुड़ाव का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है.

पिछली बार 7 चरणों में हुआ था मतदान

मालूम हो कि मौजूदा लोकसभा चुनाव का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है. पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था. मतगणना 23 मई को हुई थी.