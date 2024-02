'INDIA गठबंधन के साथ बात करते-करते थके', AAP ने 3 सीटों पर किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है. आम चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से बनाए गए विपक्षी दलों के इंडिया (INDIA) गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा. बड़े नेता लगातार गठबंधन छोड़कर जा रहे हैं. अब आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने गुरुवार को कहा, ‘अब तक बिना किसी नतीजे के इंडिया ब्लॉक के साथ बातचीत करते-करते थक गए हैं. चुनाव जीतना महत्वपूर्ण, लेकिन हम गठबंधन के साथ हैं.’

संदीप पाठक ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, ‘लोकसभा चुनाव के लिए असम से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है. उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक इस फैसले को स्वीकार करेगा.’

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, ‘डिब्रूगढ़ से मनोज धनोहर, गुवाहाटी से भावेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषि राज को उम्मीदवार बनाया है.’ आप सांसद ने कहा, ‘इंडिया गठबंधन के साथ चर्चा करते हुए कई महीने हो गए हैं और हमने मेज पर मौजूद सभी चीजों पर चर्चा की है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है.’

VIDEO | “It has been months having discussions with the INDIA alliance and we have discussed everything that was on the table, but there is no conclusion. I have this confidence that the INDIA alliance will accept it,” says AAP leader Sandeep Pathak. pic.twitter.com/7gt6HNKWSg

— Press Trust of India (@PTI_News) February 8, 2024