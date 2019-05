लोकसभा चुनाव नतीजों के रुझानों से अब स्थिति लगभग साफ हो गई है. 340 से अधिक रुझानों में आगे होने के बाद तय है कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी.

प्रधानमंत्री मोदी को बधाईयों का सिलसिला शुरू हो चुका है. तमाम बड़े नेताओं ने उन्‍हें जीत की शुभकामनाएं दी हैं.

इस बीच जम्‍मू-कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उन्‍हें बधाई देते हुए कांग्रेस को सलाह दे डाली है कि अब समय आ गया कि कांग्रेस के पास अमित शाह जैसा नेता हो.

Congratulations to Narendra Modi ji for a historic mandate. Today surely belongs to BJP and it’s allies. Time for Congress to get an Amit Shah.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 23, 2019