भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) एक बार फिर केंद्र की सत्ता में लौट रही है और इसी को लेकर ट्विटर पर कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की नई परिभाषा दे डाली है.

ट्विटर उपयोगकर्ता लिख रहे हैं, ईवीएम का मतलब है ‘एवरीवन वोटेड मोदी’ (सभी ने मोदी को वोट दिया).

एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, ‘ईवीएम : एवरीवन वोटेड मोदी फॉर सेंटर एंड वाईएस जगन इन आंध्र प्रदेश (सबने केंद्र के लिए मोदी को वोट दिया और आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन को’.

एक अन्य व्यक्ति ने ट्वीट किया, ‘हां, ईवीएम (एवरीवन वोटेड मोदी) की वजह से नरेंद्र मोदी जीत गए’.

“Love” will win over “hate”, so said a distinguished figure quite recently..

Indeed love won over hate..

EVERYONE LOVES MODI AND EVERYONE VOTED FOR MODI!!!

PERIOD..!! pic.twitter.com/K9FOLHumtr

— Murali Narasimhan (@muralin2016) May 23, 2019