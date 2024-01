'हमारे व्यक्तिगत मतभेद हैं, लेकिन...', सीट शेयरिंग की बैठक के बाद ये क्या कह गए कांग्रेस नेता

I.N.D.I.A Seat Sharing: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सोमवार (8 फरवरी) को अहम बैठक हुई. ये बैठक विपक्षी गठबंधन INDIA में सीट शेयरिंग को लेकर थी. इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई. बैठक के बाद आप (AAP) और कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं.

आप-कांग्रेस की सीट बंटवारे की बैठक पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि, ‘जब बैठक हुई है तो गठबंधन पर चर्चा हुई होगी. जरूरी बात ये है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और किस क्षेत्र में. हमारे व्यक्तिगत मतभेद हैं, लेकिन इसे अलग रखने की जरूरत है.

संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठना चाहिए और जीत के लिए रणनीति बनानी चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों को भी एक तरफ रखना चाहिए. दोनों ही पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता की बात की है. सूत्रों की मानें को इस बैठक में केवल दिल्ली की सीटों को लेकर चर्चा हुई है.

#WATCH | On AAP-Congress seat-sharing meeting, Congress leader Sandeep Dikshit says, “When a meeting has taken place, the alliance must have been discussed. What’s important is which party gets how many seats, and in which area… Our personal differences need to be kept aside…… pic.twitter.com/qi3odixaM9

