नई दिल्ली: महात्मा गांधी पर भाजपा सांसद अनंत हेगड़े की विवादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा और राज्‍यसभा में मंगलवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में भारी हंगामा किया और हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सदन से वाकआउट किया. दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर ‘नकली गांधी का अनुयायी’ होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा महात्मा गांधी की असली अनुयायी है.

इसी विषय पर लोक सदन की कार्यवाही जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई, तो कांग्रेस के सदस्य हंगामा करने लगे. द्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए. सदन में शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीररंजन चौधरी ने कहा कि पूरी दुनिया गांधी की पूजा करती है, लेकिन भाजपा के लोग राम के पुजारी का अपमान कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा पर ‘गोडसे पार्टी’ होने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.

Union Minister Pralhad Joshi in Lok Sabha: We, people of Bharatiya Janata Party, are the real bhakts. We are the real followers of Mahatma Gandhi. These people are the followers of ‘nakli’ Gandhi like Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. https://t.co/c9qURUYBJ9 pic.twitter.com/0JWlnz51NY

— ANI (@ANI) February 4, 2020