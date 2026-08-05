लोकसभा के ज्वाइंट डायरेक्टर ने की खुदकुशी- जानिये 10 पन्नों के सुसाइड नोट में क्या-क्या बताई वजह

गौरव गौतम ने यह कदम तब उठाया जब उनकी पत्नी घर में नहीं थी. पुलिस को मौके से 10 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. सुसाइड नोट में गौरव ने करीब 70 लाख रुपये के कर्ज का जिक्र किया है.

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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

लोकसभा के ज्वाइंट डायरेक्टर गौरव गौतम में खुदकुशी कर ली है. पुलिस ने बताया कि गौरव गौतम ने भारी कर्ज के चलते अपनी जान दे दी है. पुलिस ने बताया कि गौरव का शव केंद्रीय विहार-2 के पॉकेट-7 स्थित घर में फंदे से लटका हुआ मिला. गौरव गौतम ने यह कदम तब उठाया जब उनकी पत्नी घर में नहीं थी. पुलिस को मौके से 10 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है.

पुलिस को बरामद 10 पन्ने के सुसाइड नोट में गौरव गौतम ने करीब 70 लाख रुपये के कर्ज का जिक्र किया है. उन्होंने आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को खुदकुशी की वजह बताया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच की जा रही है. पुलिस आर्थिक लेनदेन, कर्ज और अलग-अलग एंगल से पड़ताल कर रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.