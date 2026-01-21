  • Hindi
  • India Hindi
  • Lok Sabha Mps Attendance New Rule Seat Based Attendance Digital Attendance Parliamentary Discipline

लोकसभा में क्रांतिकारी बदलाव! सांसदों की हाजिरी सिर्फ सीट पर बैठकर लगेगी, सदन से बाहर गए तो कटेगा वेतन ?

यह नियम लोकसभा के लिए नया है और सांसदों की उपस्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करेगा. बजट सत्र में आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा, और इस दौरान इस नए नियम का पहला परीक्षण होगा.

Published date india.com Published: January 21, 2026 2:42 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
लोक सभा
लोक सभा

संसद के आगामी बजट सत्र में लोकसभा सचिवालय द्वारा सांसदों की हाजिरी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 जनवरी 2026 को लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में इसकी घोषणा की. नए नियम के अनुसार, अब सांसदों की उपस्थिति केवल सदन के अंदर अपनी निर्धारित सीट पर बैठकर ही दर्ज की जाएगी. यह व्यवस्था बजट सत्र से ही प्रभावी हो जाएगी, जो 28 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा.

पहले की व्यवस्था

पहले की व्यवस्था में सांसद संसद परिसर में सदन के बाहर लॉबी या अन्य जगहों पर रखे रजिस्टर में हाजिरी लगा सकते थे. कई सांसद सदन में प्रवेश किए बिना या कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हाजिरी दर्ज करा लेते थे और फिर बाहर चले जाते थे. यदि सदन हंगामे या अन्य कारणों से दिनभर के लिए स्थगित हो जाता था, तो भी बाहर से हाजिरी लगाने का विकल्प उपलब्ध था. अब यह पुरानी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है.

नए सिस्टम में कैसे लगेगी हाजरी

नए सिस्टम में लोकसभा कक्ष में हर सांसद की सीट पर पहले से स्थापित मल्टीमीडिया डिवाइस या कंसोल का उपयोग किया जाएगा. सांसद अपनी स्मार्ट आईडी कार्ड टैप करके, बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन देकर या पिन एंटर करके हाजिरी दर्ज कर सकेंगे. यह डिजिटल और सीट-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि सांसद वास्तव में सदन में मौजूद और कार्यवाही में भाग ले रहे हों. यदि कोई सांसद देरी से पहुंचता है और तब तक सदन स्थगित हो चुका होता है, तो उस दिन उसकी हाजिरी नहीं लगेगी.

इस बदलाव का उद्देश्य

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य संसद की कार्यवाही में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन बढ़ाना है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोर दिया कि संसद में गंभीरता और अनुशासन जरूरी है. कई बार विपक्षी सांसद हंगामा करके सदन स्थगित करा देते हैं, जिससे कार्यवाही प्रभावित होती है. नए नियम से ऐसे सांसदों को भी सदन में उपस्थित रहना पड़ेगा, अन्यथा उनकी हाजिरी नहीं लगेगी. सांसदों की हाजिरी उनके दैनिक भत्ते (डेली अलाउंस) से जुड़ी होती है, इसलिए यदि हाजिरी नहीं लगी तो एक दिन का वेतन-भत्ता कट सकता है.

संसद को आधुनिक बनाने के लिए जरूरी कदम

यह संसद को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है. लोकसभा सचिवालय पहले से ही पेपरलेस कार्यवाही और एआई-आधारित रीयल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन एवं अनुवाद जैसी तकनीकों का पायलट टेस्ट कर रहा है, जिसमें लगभग 80% सटीकता हासिल हुई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.