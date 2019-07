नई दिल्ली: तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक पर विपक्ष की आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को कहा कि तीन तलाक को पैगम्बर मोहम्मद ने गलत बताया और 20 इस्लामी देशों में यह निषिद्ध है. उन्होंने कहा कि ऐसे चलन को कोई जायज नहीं ठहरा सकता और ऐसे में नारी सम्मान एवं हिन्दुस्तान की बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी इस पहल का सभी को समर्थन करना चाहिए.

JDU, TMC and Congress MPs had staged walkout from the Lok Sabha in protest against the #TripleTalaqBill https://t.co/0x4HnFRIz2

— ANI (@ANI) July 25, 2019