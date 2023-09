Women Reservation Bill लोकसभा से पास, पर्चियों से डाले गए वोट

महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) लोकसभा से भारी बहुमत से पास हो गया. बिल के समर्थन में ??, जबकि विरोध में ?? वोट डाले गए. बिल पर पर्ची से वोट डाले गए. वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी सदन में मौजूद रहे. इससे पहले संसद के विशेष सत्र (Parliament Special Session) के तीसरे दिन बुधवार को विधेयक पर सुबह 11 बजे से चर्चा शुरू हुई और पूरे दिन जारी रही. ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023’ बिल (Nari Shakti Vandan Bill) को अब राज्यसभा (Rajya Sabha) में पेश किया जाएगा. मालूम हो कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने मंगलवार को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया था. बिल के कानून बन जाने के बाद लोकसभा में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी.

