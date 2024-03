Lok Sabha Election Date: खत्म हुआ इंतजार, कल दोपहर तीन बजे होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान

Lok Sabha Elections Date: लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है. कल यानी शनिवार दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों (Lok Sabha ELection Full Schedule) का ऐलान करेगा. चुनाव आयोग (Election Commission Of India) की तरफ से बताया गया कि आम चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा के लिए चुनाव आयोग 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस को ECI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

Press Conference by the Election Commission to announce the schedule for General Elections 2024 & some State Assemblies will be held at 3 pm tomorrow, 16th March. It will be live streamed on the social media platforms of the ECI: ECI pic.twitter.com/JVGGQfMYgw

— ANI (@ANI) March 15, 2024